Ungaria respinge propunerea reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Europa Ministrul ungar de externe Peter Szijjartor a declarat luni ca "propunerile nebunesti" de reintroducere a serviciului militar obligatoriu in Europa sunt „inacceptabile", iar guvernul de la Budapesta „nu va permite sub nicio forma ca tinerii din centrul Europei, inclusiv ungari, sa fie trimisi la razboi in Ucraina". Conform MTI, la o conferinta de presa dupa […]

