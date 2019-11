Guvernul ungar a renuntat la planul de a crea un sistem de tribunale administrative, dar va aproba o serie de legi in vederea accelerarii cazurilor administrative in instanta, a anuntat vineri ministrul justitiei ungar Judit Varga, transmite Reuters.



In luna mai, executivul de la Budapesta a declarat ca suspenda pe termen nedefinit lansarea unui nou sistem de tribunale administrative pentru a permite ca disputele privind independenta justitiei sa fie rezolvate.



Schimbarile din sistemul judiciar din Ungaria propuse de partidul nationalist de guvernamant Fidesz sunt principalul…