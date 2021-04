Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca noile masuri de relaxare anuntate anterior vor intra in vigoare de sambata, intrucat procentul persoanelor vaccinate anti-Covid-19 cu cel putin o doza a trecut de 40%. Dat fiind ca joi seara numarul de vaccinari a ajuns la 3.911.000, pragul de…

- Premierul Boris Johnson a confirmat luni ca in urma evolutiei bune a situatiei epidemice in Marea Britanie pe 12 aprilie vor fi redeschise magazinele neesentiale, dar nu s-a pronuntat asupra reluarii calatoriilor internationale incepand cu 17 mai, desi era asteptat sa confirme si acest lucru, relateaza…

- Grecia va oferi restaurantelor si barurilor afectate in ultimele luni de restrictii impuse pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) finantare suplimentara in valoare de aproximativ 330 milioane de euro pentru a le ajuta sa se redeschida in urmatoarele saptamani, a anuntat premierul…

- Ungaria intra in cea mai grea perioada de la inceputul pandemiei. In urmatoarele doua saptamini spitalele vor fi supuse unei presiuni ca niciodata, a avertizat premierul Ungariei, Viktor Orban. „Am doar vesti proaste”, a spus Orban intr-un videoclip pe Facebook, conform Reuters. „Ne confruntam cu cele…

- Ungaria ar putea incepe imunizarea cu vaccinul rusesc Sputnik V saptamana viitoare. Luna trecuta i-a acordat aprobarea pentru utilizarea de urgența, a declarat vineri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters.Ungaria va deveni astfel prima țara din Uniunea Europeana care va folosi vaccinul dezvoltat…