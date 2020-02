Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova si Ungaria au semnat doua memorandumuri, unul in sectorul cooperarii diplomatice si altul in domeniul educatiei, in cadrul vizitei pe care ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto o desfasoara marti la Chisinau, informeaza Radio Chisinau si MTI. Astfel, Ministerul Afacerilor…

- Anul 2019 a insemnat pentru formatiile artistice ale Fundatiei Culturale „Teka” din Gherla o perioada deosebit de bogata in evolutii atat pe plan national, cat si international. Nu au lipsit nici succesele, cu care ne-am obisnuit deja in ultimii ani. La finalul lui 2019, talentatii copii din cadrul…

- La final de an, compania Timag Agro Romania, in prezența a peste 400 de invitați, a organizat Convenția comerciala Timac Agro 2019. Aflata la a 13-a ediție, convenția a adus laolalta, pe langa echipa completa a companiei, și fermieri din toata țara care au analizat in comun piața agricola romaneasca…

- Fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat a anuntat ca la sfarsitul acestei saptamani va efectua prima deplasare in afara tarii. Proaspat eliberat conditionat din penitenciar, fostul premier spune ca nu are restrictii de parasire a teritoriului republicii si ca urmeaza sa intreprinda o vizita…

- La Timisoara a inceput, marti, Conferinta internationala cu tema "Dupa 30 de ani. Mostenirea otravita a comunismului", organizata de Asociatia Memorialul Revolutiei (AMR) din Timisoara, cu participarea unor invitati din Germania, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Moldova si Romania. Directorul executiv…

- Peste 14.000 de persoane au vizitat, in perioada 14 - 17 noiembrie, Targul de Turism al Romaniei, editia de toamna, unde si-au prezentat oferta 236 de firme din 17 tari, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit Romexpo, in acest an, targul a avut un grad de internationalizare de 21%,…

- Ediția din acest an a Crosului 15 Noiembrie a inregistrat un numar record de participanți. 1.850 de atleți amatori și de performanța, din șapte țari (Romania, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Germania, Etiopia, Uganda), au luat startul la concursul internațional de atletism (5 Km), organizat in…

- ”Imigrarile”, atat la nivel central dar și local, reprezinta o instituție mai puțin cunoscuta, discreta, care gestioneaza fara mare tam-tam politicile guvernului privind migrația, azilul și integrarea strainilor. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, cei de la Imigrari se manifesta extrem de activ,…