Ungaria: Problemele de fertilitate, tratate gratuit de clinicile publice

- Clinicile publice din Ungaria vor oferi gratuit tratamente pentru a favoriza fertilitatea, pentru a incetini declinul demografic al Ungariei, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, informeaza AFP potrivit Agerpres "Guvernul a decis ca, incepand cu 1 februarie, medicamentele folosite in tratamentul…

- Prim ministrul Ungariei, Viktor Orban, alaturi de partidul sau, cauta sa stimuleze prin acest proiect cresterea populatiei ungare prin intemeierea de familii si nu prin imigrare in masa. "Nu avem nevoie de cifre, ci de copii ungari", a declarat Viktor Orban. Potrivit Eurostat, Ungaria sta…

- Romania a invins dramatic Ungaria la Campionatul mondial de handbal feminin din Japonia – a fost un meci de infarct dupa ce reprezentativa maghiara conducea cu 26-24 in minutul 57, tricolorele au intors extraordinar soarta partidei marcand golul victoriei cu 8 secunde inainte de final. Primul care le-a…

- Politia din Ungaria a anuntat vineri ca a descoperit 44 de migranti într-un tunel clandestin la frontiera cu Serbia, aparent destinat sa evite gardul de sârma ghimpata ridicat între cele doua tari, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Conform unui comunicat al politiei, cele 44…

- Politia ungara a anuntat vineri ca a descoperit 44 de migranti intr-un tunel ”clandestin” sapat pe sub frontiera cu Serbia, aparent menit sa evite gardul de sarma ghimpata ridicat de Viktor Orban intre cele doua tari, relateaza AFP, potrivit MEDIAFAX.Cele 44 de persoane de aflau in tunelul…

- Drapelul ungar a fost coborat luni in berna in fata parlamentului de la Budapesta pentru a comemora 63 de ani de la reprimarea de catre fortele sovietice a revolutiei din 1956, comemorare ce a prilejuit noi contre in responsabili din guvern si ai opozitiei, transmite MTI, scrie Agerpres. In…

- Premierul ungar Viktor Orban a pledat miercuri la Budapesta, in fata presedintelui rus Vladimir Putin, pentru o imbunatatire a relatiilor intre NATO si Rusia, subliniind ca pentru Ungaria apartenenta la UE si NATO nu exclude cooperarea cu Rusia pe anumite teme, consemneaza agentiile EFE si MTI.''Ungaria…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a felicitat pe aliatii sai nationalisti polonezi pentru victoria obtinuta in alegerile generale de duminica, relateaza Reuters. ''In Polonia au avut loc astazi alegeri foarte importante din punctul de vedere al Ungariei, in care partidul de guvernamant polonez…