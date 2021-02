Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat deschis, duminica, ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva Covid-19 sa fie produse in Austria. Asta daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc…

- Ungaria este prima țara UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. De asemenea, Ungaria a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V.

- Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat din Uniunea Europeana (UE) care a aprobat vaccinul rusesc Sputnik V, a decis sa fie si primul stat din UE care autorizeaza vaccinul chinezesc Sinopharm.

- Guvernul ungar va achiziționa doua milioane de doze din vaccinul produs in Rusia, Sputnik V, a anunțat ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Aflat in vizita la Moscova, el a confirmat ca țara sa va achizționa vaccinul Sputnik V in trei tranșe. Ungaria este prima țara din Uniunea Europeana…

- Guvernul ungar a semnat un acord pentru achizitionarea unei "cantitati mari" de vaccin rusesc Sputnik V, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de Reuters, AFP si MTI. Ungaria este prima tara din Uniunea Europeana care cumpara acest vaccin.

- Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet…

- Ungaria a anunțat ca va primi un prim eșantion din vaccinul rusesc Sputnik V intr-o saptamana și jumatate, fiind primul stat membru al Uniunii Europene care iși anunța intenția de a obține vaccinul anti-Covid fabricat in Rusia, informeaza Financial Times, potrivit Mediafax.

- Guvernul ungar a emis azi un decret ce ajuta autoritatile sa accelereze aprobarea vaccinurilor anti-Covid-19 care nu sunt dezvoltate in Uniunea Europeana, informeaza DPA, citata de agerpres . Decretul, publicat in Monitorul Oficial al Ungariei, permite autoritatilor sistemului de sanatate sa autorizeze…