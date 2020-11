Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiVineri,13: Ce spun psihologii despre fricile moldovenilor Din generații in generații s-au transmis multe superstiții, iar moldovenilor le place sa creada in acestea. De exemplu, pentru unii oameni superstițioși ziua de vineri 13 poate fi un adevarat bucluc. Specialiștii susțin ca…

- CHIȘINAU, 11 nov – Sputnik. La cei 37 de ani, veteranul Goran Pandev a marcat singurul gol in minutul 56. Mijlocașul lui Genoa a finalizat din situație de unu-la-unu cu portarul. Georgia nu a avut puterea sa revina, chiar daca a jucat pe propria arena. In Grupa C de la EURO 2020, Macedonia…

- CHIȘINAU, 3 nov - Sputnik. Geniștii Armatei Naționale sunt sesizați de cele mai multe ori de localnici in legatura cu identificarea munițiilor. © Sputnik / Кирилл БрагаBombe, proiectile și alte tipuri de muniție, gasite in MoldovaUltimul caz inregistrat a fost in localitatea Viișoara, raionul…

- PodcasturiInterviu cu Oleg Cojocaru In perioada 10 martie-20 mai curent, școlile auto din țara și-au sistat activitatea, din cauza pandemiei de coronavirus. Ulterior, acestea au inceput sa instruiasca in regim online viitorii șoferi, in cadrul lecțiilor de teorie. Organizarea acestui proces a fost…

- CHIȘINAU, 28 oct – Sputnik. Comisia parlamentara pentru relații externe a avizat pozitiv astazi proiectul de hotarare privind numirea actualului ministru de Externe, Oleg Țulea, in funcția de ambasador al țarii noastre in statul Ungaria. Urmeaza ca decizia sa fie aprobata de catre Guvernului…

- CHIȘINAU, 13 oct – Sputnik. Noul coronavirus SARS-CoV2 nu va disparea și va deveni unul din componentele grupului de organisme care provoaca bolile respiratorii virale acute. De aceasta este sigur directorul Institutului pentru Sanatate Publica ”F.F. Erisman”, șeful Catedrei epidemiologie și medicina…

- CHIȘINAU, 11 oct – Sputnik. S-a decis ca in Chișinau școlile vor funcționa in continuare in același regim și vor fi redeschise in gradinițe grupele pentru copiii de varsta 2-4 ani. Deciziile au fost luate de Comisia Extraordinara de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, care s-a intrunit…

- CHIȘINAU, 14 sept. - Sputnik. Potrivit ofițerului de presa al Direcției de Poliție Chișinau, Natalia Stati, in aceasta seara angajații unei uzine de sortare a deșeurilor au anunțat poliția ca au gasit cadavrul unui nou-nascut. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența…