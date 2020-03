Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a obtinut luni unda verde de la parlament pentru a legifera prin ordonante in cadrul unei stari de urgenta pe perioada nedeterminata, pe care opozitia o considera "disproportionata" in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza AFP.In Ungaria, dar si in strainatate,…

- Peste 80.000 de antreprenori privati vor primi o scutire de la plata taxelor si contributiilor sociale pana dupa criza, precum si companiile de media care sufera de pe urma scaderii veniturilor din publicitate, a anuntat Viktor Orban intr-un mesaj televizat. Premierul ungar a adaugat ca evacuarile…

- ”Sunt efecte negative in economie din ce in ce mai clare. Trebuie sa le luam foarte serios in considerare. Sunt domenii de activitate care au fost aproape paralizate: transportul rutier de persoane, in special transportul internațional de persoane, toata industria HORECA - hoteluri, restaurante,…

- Budapesta, luni, 16 martie 2020 (MTI) – Granitele Ungariei vor fi inchise traficului de pasageri, negocierile internationale sunt in curs de desfasurare, astfel ca, in viitor, pe teritoriul Ungariei vor avea voie sa intre doar cetatenii maghiari, a anuntat, luni, prim-ministrul Viktor Orban, in Parlament,…

- Ungaria a anunțat luni inchiderea frontierelor pentru toți cetațenii straini, in incercarea de a stopa extinderea epidemiei de COVID-19, scrie Reuters.Ungaria iși inchide granițele pentru toți calatorii straini și doar cetațenii maghiari vor putea intra in țara, a anunțat, luni, premierul Viktor Orban,…

- Premierul ungar Viktor Orban a evocat vineri in interviul sau saptamanal radiodifuzat o legatura intre imigratie si noul coronavirus, care ar fi fost "introdus de straini si care se propaga intre ei", noteaza AFP. El a avertizat, totodata, ca epidemia nu se va incheia in cateva saptamani, a consemnat…