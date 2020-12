Ungaria: Premierul Viktor Orban anunţă măsuri de susţinere a companiilor şi a gospodăriilor Guvernul de la Budapesta va extinde un moratoriu cu privire la plata creditelor pentru gospodarii si companii pana in luna iulie 2021, pentru a limita impactul crizei cauzate de noul coronavirus, a anuntat sambata premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters. Pe pagina sa de Facebook, Orban a indicat ca o taxa locala pentru IMM-uri va fi redusa cu 50% de la 1 ianuarie 2021, pentru a sustine crearea de locuri de munca. Aceasta masura va afecta municipalitatile, intrucat taxa respectiva este o sursa vitala de venituri pentru ele. Viktor Orban a precizat ca orasele cu mai putin de 25.000 de locuitori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

