Ungaria: Premierul, partidele de guvernământ şi opoziţia au marcat Ziua coeziunii naţionale Natiunea ungara a supravietuit si "chiar si cei care au fost rupti fizic de noi au ramas cu noi in plan spiritual", a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, cu prilejul Zilei coeziunii nationale, relateaza MTI. Exista o singura natiune ungara, care s-a raspandit mult dincolo de granitele tarii, a spus premierul ungar in interviul saptamanal difuzat de postul public de radio. "La urma urmelor, pastrarea acestei comunitati spirituale a fost un succes, in pofida unui ultim secol dificil", a adaugat el. Potrivit lui Orban, in prezent notiunea de coeziune nationala este mai puternica decat oricand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

