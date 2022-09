Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a decis sa prelungeasca plafonarea preturilor la combustibili si alimentele de baza dupa 1 octombrie, cand urma sa expire aceasta masura, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Guvernul Ungariei va depune noi legi in Parlamentul tarii, saptamana viitoare, pentru a pune capat conflictului cu Comisia Europeana si a debloca accesul la fondurile UE, a declarat sambata seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite Reuters. Gulyas a spus ca guvernul…

- Plafonarea preturilor in Ungaria va trebui eliminata, deoarece costa mult mai mult mentinerea acesteia, in conditiile in care preturile ridicate devin permanente, a afirmat Marton Nagy, ministrul Dezvoltarii Economiei, la postul de radio Inforadio, transmite Reuters, citat de Agerpres. In 16 iunie,…

- Guvernul Ungariei a decis restrangerea accesului la combustibilii cu prețuri plafonate - pretul plafonat de 480 de forinti (1,19 euro) pentru litrul de benzina si motorina va fi disponibil numai pentru vehiculele proprietate personala, utilajele agricole si taxiuri, urmand a fi excluse autovehiculele…

- Ungaria va elimina de la 1 august plafonarea preturilor la energie si gaze pentru gospodariile care au un consum mai ridicat, a anuntat joi Guvernul de la Budapesta, printr-un decret, ceea ce inseamna ca multi cetateni vor plati mai mult pentru energia suplimentara pe care o consuma, transmite Reuters.…

- Ungaria va elimina de la 1 august plafonarea preturilor la energie si gaze pentru gospodariile care au un consum mai ridicat, a anuntat joi Guvernul de la Budapesta, printr-un decret, transmite Reuters.

- Guvernul Ungariei a declarat stare de urgenta energetica si a aprobat un plan de sapte masuri in planul energiei, care va intra in vigoare de la 1 august, a anuntat miercuri seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza MTI.

- Grupul energetic ungar MOL a anuntat ca va limita de vineri la 50 de litri de combustibil pe zi cantitatea pe care o pot achizitiona soferii masinilor de pasageri la benzinariile sale din Ungaria, injumatatind precedenta limita, pentru a evita perturbarile provocate de plafonarea preturilor de catre…