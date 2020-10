Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Azerbaidjanului a aprobat introducerea legii martiale in toata tara si a impus interdictii de circulatie, duminica, a declarat Hikmet Hajiyev, asistent al presedintelui, informeaza Reuters.Masurile intervin dupa ciocnirile care au avut loc duminica dimineata intre fortele azere…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca spera sa fie menținut un platou al infectarilor zilnice cu coronavirus de 1500-1600 de cazuri și a precizat ca efectul scolii se va vedea la sfarsitul lunii septembrie – inceputul lunii octombrie, potrivit g4media.ro. ,,Evolutia ne va arata si masurile,…

- Argentina va prelungi starea de carantina impusa din cauza coronavirusului in si in jurul capitalei Buenos Aires pina la 16 august, a anuntat vineri presedintele tarii, Alberto Fernandez, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Masura, care a fost cea mai stricta in capitala, urma sa expire duminica.…

- Argentina va prelungi starea de carantina impusa din cauza coronavirusului in si in jurul capitalei Buenos Aires pana la 16 august, a anuntat vineri presedintele tarii, Alberto Fernandez, relateaza Reuters. Masura, care a fost cea mai stricta in capitala, urma sa expire duminica.…

- OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, au convenit miercuri sa relaxeze masurile de reducere a productiei de petrol, incepand cu luna august, in conditiile in care economia globala incepe sa isi revina usor dupa pandemia de coronavirus, dar au avertizat ca un al doilea val al epidemiei poate complica…

- Registrul Auto Roman explica in detaliu tot ceea ce trebuie sa știți despre statutul legal, in Romania, al autovehiculelor cu volanul pe partea dreapta și cum poate primi un astfel de autovehicul Cartea de Identitate a Autovehiculului (CIV) pentru a fi inmatriculat in Romania. Registrul Auto Roman

- Președintele Klaus Iohannis face primele declarații dupa ședința de la Palatul Cotroceni, in care s-au discutat masurile necesare pentru perioada urmatoare in contextul epidemiei de coronavirus. Klaus Iohannis a anunțat prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. „Am analizat situația epidemloilogica…

- Autoritatile din Hong Kong vor inaspri din nou masurile de distantare fizica incepand de miercuri, pe fondul temerilor privind un al treilea val al COVID-19, a anuntat luni sefa executivului local Carrie Lam, potrivit Reuters citata de Agerpres. Astfel, vor fi autorizate doar grupurile formate din…