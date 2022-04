Ungaria, pregătită să plătească facturile la gaze naturale ruseşti în ruble Ungaria s-a declarat pregatita sa plateasca gazele naturale rusesti in ruble, daca este nevoie, o pozitie contrara Uniunii Europene (UE), care a refuzat aceasta cerere a Moscovei, relateaza AFP. ”Nu vedem nicio problema in plata in ruble. Daca asta vor rusii, vom plati in ruble”, a anuntat, intr-o conferinta de presa, la Budapesta, premierul ungar […] The post Ungaria, pregatita sa plateasca facturile la gaze naturale rusesti in ruble appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

