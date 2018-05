Stiri pe aceeasi tema

- CSM București va juca in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, de la Budepesta, de pe 12 și 13 mai. In semifinale, campioana Romaniei va intalni Gyor. Inainte de Final Four, fanii romani au facut scandal din cauza biletelor la meciurile de la Budapesta. Poliția din Ungaria considera evenimentul…

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut o majoritate de doua treimi in viitorul parlament de la Budapesta, in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a peste 90% din voturi.

- UPDATE (9 aprilie, ora 5,30): Potrivit rezultatelor partiale ale alegerilor parlamentare postate pe site-ul Biroului Electoral National din Ungaria, dupa centralizarea a peste 69% din voturile exprimate pentru listele nationale ale partidelor poitice, alianta FIDESZ-KDMP conduce cu 49,60%. Aceasta formatiune…

- Viktor Orban, prim-ministrul nationalist de dreapta, este favorit pentru un al treilea mandat in alegerile parlamentare de duminica, dupa ce a inregistrat doua victorii rasunatoare in 2010 si 2014. Votantii maghiari vor alege 199 de membri in Parlament, intr-o singura runda de alegeri, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- 'Coalitia Democratica (DK) cere Comisiei Europene sa deschida o ancheta pentru a elucida modul in care ministrul Lajos Kosa a dispus de suma de 4,3 milliarde de euro', a declarat presei Zsolt Greczy, purtator de cuvant al acestei formatiuni de stanga. Masura survine dupa ce cazul lui Kosa,…

- 10 oameni - protestatari si politisti - au fost raniti si cel putin 50 arestati sambata, la Kiev, in timpul ciocnirilor dintre politisti si protestatarii anticoruptie care au infiintat o tabara in apropierea Parlamentului, relateaza AFP. Zeci de sustinatori ai Mihail Saakasvili, fostul presedinte georgian…

- Guvernul ungar acorda o importanta deosebita sustinerii scolilor de weekend pentru etnicii maghiari din strainatate, dat fiind ca acestia au o mare contributie la pastrarea identitatii ungare, a declarat vineri Arpad Janos Potapi, secretar de stat pentru comunitatile etnice maghiare din afara tarii,…

- Miliarde din tradarea Romaniei Daca intreținerea urii dintre romani și maghiari ar deveni ineficienta s-ar prabuși multe castele, iar constructorii lor ar avea o problema: ar trebui sa munceasca. E mai simplu sa dai un telefon la Budapesta, sa anunți ca doi politicieni români și un realizator…