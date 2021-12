Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria are dreptul sa aplice propriile masuri in domeniile in care Uniunea Europeana inca nu a luat masurile necesare pentru o implementare comuna a regulilor blocului, a stabilit vineri Curtea Constitutionala a Ungariei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decizia vine dupa ce guvernul premierului…

- Cozi s-au format luni in fata principalului spital din Budapesta cu persoane care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19, in conditiile in care Ungaria a oferit pentru prima data posibilitatea ca oamenii sa se vaccineze fara sa se inregistreze in prealabil, pe fondul cresterii numarului de contaminari,…

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales presedinte al Fidesz, in cadrul celui de-al 29-lea congres al partidului, care a avut loc, duminica, la Budapesta, informeaza MTI. Orban este de 25 de ani lider al Fidesz. La congresul Fidesz, Viktor Orban a spus, potrivit Reuters, ca Ungaria nu va…

- Ungaria nu va parasi Uniunea Europeana, dar va rezista tentativelor Bruxelles-ului de a-și eroda suveranitatea, a declarat duminica premierul Viktor Orban partidului sau Fidesz, relateaza Reuters.Naționalistul Orban, care se confrunta cu alegeri parlamentare anul viitor, a fost reales duminica președintele…

- O decizie istorica a Curtii Constitutionale poloneze, care afirma primatul dreptului polonez asupra dreptului european, a intrat in vigoare marti dupa publicarea sa in Monitorul Oficial, relateaza AFP. Aceasta decizie, emisa joi intr-un caz introdus de guvernul conservator polonez, ar putea ameninta…

- O hotarâre importanta a Curții Constituționale poloneze, care afirma primatul dreptului polonez asupra dreptului european, a intrat în vigoare marți dupa publicarea sa în MonitorulOficial, potrivit AFP.Hotarârea, publicata joi într-un caz introdus de guvernul naționalist…

- Alegerile parlamentare din primavara viitoare din Ungaria vor insemna a opta intre "Orban si Europa", miza fiind accesul Ungariei la fondurile Uniunii Europene, a indicat principalul candidat al opozitiei ungare in perspectiva acestui scrutin, transmite miercuri agentia Reuters. Klara Dobrev,…

- ​​Ungaria trebuie sa ramâna membra a Uniunii Europene, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, adaugând ca țara sa va fi printre ultimele care vor parasi blocul, în cazul în care acesta se va dezintegra. Aflat în conflict deschis cu mulți lideri de la Bruxelles…