- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat, miercuri dimineața, faptul ca România ia în calcul introducerea testarii Covid pentru toate persoanele care vin în țara, iar propunerea urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența.…

- Toți membrii delegației Echipei Naționale a Moldovei au primit in jurul orei 15:00 rezultatul testului Covid-19. Și in cazul tuturor acesta este negativ, anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Zece adolescenti dintre primii 17 adusi de pe litoral cu autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au fost depistati cu noul coronavirus in urma testelor efectuate la Spitalul de Urgenta ‘Elena Beldiman’ Barlad, unde au fost internati, a declarat directorul executiv al…

- Prețurile testului pentru determinarea COVID19 variaza de la o țara la alta. Acestea pornesc de la circa 500 de lei și ajung la 2000 de lei, in dependența și de tipul clinicii - privata sau de stat. Noi.md a intocmit o lista a prețurilor la testele Covid-19 in țarile vecine, dar și in alte state europene…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a promovat o informatie falsa, in scopul sau de a ataca Guvernul, pe tema pandemiei de coronavirus, arata Digi24, fiind facuta referire la o fotografie modificata care a circulat in mediul online in Romania, Republica Moldova, dar si in mai multe tari din…

