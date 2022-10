Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre ale UE au dat termen Ungariei pana pe 19 decembrie sa puna in practica reformele anticoruptie la care s-a angajat pentru a evita suspendarea fondurilor europene, au indicat miercuri surse diplomatice citate de AFP. Pe 19 decembrie ar urma sa fie examinate progresele inregistrate…

- Zeci de mii persoane au manifestat, miercuri, la Budapesta pentru a denunta din nou salariile profesorilor, conditiile de munca si problemele de personal, scrie Agerpres. „Suntem alaturi de profesorii nostri”, „Fara profesori nu exista viitor”, se putea citi pe bannerele purtate de manifestanti, multi…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, luni, primele masuri anticoruptie menite sa atenueze temerile Comisiei Europene, care blocheaza fonduri de miliarde de euro in asteptarea reformelor privind statul de drept, relateaza AFP. Doua amendamente au fost adoptate cu majoritate confortabila, conform rezultatelor…

- Premierul ungar Viktor Orban va lansa o „consultare naționala” in Ungaria pentru a cere opinia cetațenilor in privința sancțiunilor UE impotriva Rusiei, anunța presa de la Budapesta. Guvernul a acceptat o inițiativa a coaliției de guvernare - condusa de partidul lui Orban, Fidesz - in acest sens.

- Guvernul maghiar condus de Viktor Orban a susținut cu milioane de euro, timp de mai mulți ani, activitatea unei fundații din Miercurea Ciuc, Mens Sana, al carei președinte este ministrul mediului, Tanczos Barna. Chestionat privind acești bani și modul in care sunt folosiți, in conferința de dupa ședința…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a decis marti sa majoreze dobanda de baza cu 100 de puncte de baza, pana la 10,75%, ducand costul creditului in zona de doua cifre pentru prima data dupa 2008, pe fondul continuarii avansului inflatiei, transmite Reuters. Confruntandu-se cu o inflatie galopanta si o…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, se afla pe o cale greșita folosind o vizita in Romania pentru a-și promova politica anticomunitara. Longevivul politician maghiar nu vine cu soluții, poate și pentru faptul ca acestea nu exista și nu ii sunt proprii. Cert este ca, lucrurile care nu se pot afirma deschis…