Ungaria: Pedepse de 25 de ani de închisoare împotriva principalilor acuzaţi de decesul a 71 de migranţi în ''camionul morţii'' La aproape trei ani de la moartea prin sufocare a 71 de migranti intr-un camion frigorific descoperit abandonat pe o autostrada din Austria in august 2015, tribunalul din Kecskemet, sudul Ungariei, a pronuntat joi pedepse de 25 de ani de inchisoare cu executare impotriva principalilor patru traficanti implicati, relateaza AFP si Reuters. Cei 71 de migranti - 59 de barbati, opt femei si patru copii -, proveniti din Siria, Irak si Afganistan, au fost inghesuiti de traficanti intr-un mic camion frigorific, murind sufocati pe drumul din Ungaria spre Austria, o drama care a socat lumea intreaga. Procuratura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

