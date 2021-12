Ungaria: Parlamentul a aprobat un referendum privind LGTB în 2022 Parlamentul Ungariei a aprobat organizarea anul viitor a unui referendum național privind problemele LGTB, transmite Euronews. Decizia de convocare a referendumului a fost aprobata cu 129 de voturi pentru și niciunul impotriva. Parlamentarii opoziției s-au abținut de la votul rezoluției. Referendumul va cuprinde intrebari referitoare la programele de educație sexuala in școli, informațiile privitore la reatribuirea de gen. De asemenea, cetațenii vor fi consultați in legatura cu interzicerea informațiilor LGTB care ”influențeaza dezvoltarea minorilor”. The post Ungaria: Parlamentul a aprobat un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

