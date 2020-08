Ungaria: Opoziţia promite să formeze o coaliţie anti-Orban la alegerile din 2022 Cele sase principale partide de opozitie din Ungaria s-au angajat joi sa formeze o alianta fara precedent pentru a-l contesta pe premierul Viktor Orban la urmatoarele alegeri parlamentare din 2022, in pofida divergentelor existente intre ele, informeaza AFP. Noua coalitie va include partide foarte diferite, mergand de la extrema stanga la cea dreapta a spectrului politic. Aceste formatiuni politice sustin, intr-o declaratie comuna, ca "au auzit vocile alegatorilor lor" si sunt acum gata sa isi depaseasca diviziunile. Aceste partide au fost de acord sa creeze un program comun de guvernare si sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

