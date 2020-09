Stiri pe aceeasi tema

- Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria inregistreaza din ce in ce mai multe noi cazuri de COVID-19, iar Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a decis sa le plaseze pe lista rosie. Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria au fost adaugate pe lista rosie a noului coronavirus, dupa ce…

- Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria inregistreaza din ce in ce mai multe noi cazuri de COVID-19, iar Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a decis sa le plaseze pe lista rosie.

- Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria inregistreaza din ce in ce mai multe noi cazuri de COVID-19, iar Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a decis sa le plaseze pe lista rosie, noteaza Mediafax.Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria au fost adaugate pe lista rosie a noului…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor isi exprima ingrijorarea fata de evolutia epidemiei de COVID-19 din Romania si alte sase state membre UE, in care rata de cazuri severe si mortalitatea sunt foarte ridicate. Prof.dr. Alexandru Rafila atrage atentia ca este important sa ne pastram in…

- Daca in primele luni ale pandemiei primeam detalii pe fiecare moarte de COVID-19 in parte - despre afectiunile din fisele medicale ale pacientilor, de multe ori irelevante, de la surditate la autism -, astazi, Ministerul Sanatatii nu are centralizarea comorbiditatilor cel mai des intalnite in decesele…

- Din raportul publicat de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situatia epidemiologica din Uniunea Europeana si Marea Britanie, reiese ca Romania este in top cand vine vorba de raspandirea epidemiei de COVID-19.

- Romania este pe primul loc in raspandirea epidemiei de COVID-19 in Uniunea Europeana, potrivit unui raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din UE și Marea Britanie. Țara noastra are cea mai mare rata de pozitivare, un raport de 19 decese…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat o hotarare prin care s-a decis eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, a fost luata decizia ca…