Ungaria obligă supermarketurile să reducă prețurile la alimente Guvernul maghiar a publicat un nou decret privind reducerile obligatorii de preturi din marile supermarketuri. Noul decret privind reducerile obligatorii de preturi de la 1 iunie a fost publicat de Guvernul din Ungaria. Acesta a indicat categoriile de produse in care vor o reducere de preturi si a indicat clar ca daca firmele nu vor […] The post Ungaria obliga supermarketurile sa reduca prețurile la alimente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

