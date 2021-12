Ungaria obligă hipermarketurile străine să cedeze pentru acţiuni sociale alimentele care expiră în 48 de ore Parlamentul ungar a aprobat marti o crestere a impozitarii marilor lanturi de hipermarketuri, majoritatea straine, care în plus vor fi obligate sa predea pentru actiuni sociale destinate persoanelor nevoiase alimentele care expira în 48 de ore, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.



Conform noii legi, pentru lanturile comerciale care au o cifra de afaceri anuala de peste 273 de milioane de euro, taxa speciala pe venituri va creste la 2,7%, fata de 2,5% în prezent.



Desi legea nu discrimineaza între companiile nationale si cele straine, în practica…

Sursa articol: hotnews.ro

