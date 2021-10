Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va incepe productiei de masa a primului automobil electric din aceasta tara, a declarat vineri, 22 octombrie, ministrul Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI.Cu prilejul unui eveniment care a marcat debutul productiei de serie a modelului electric Mercedes EQB SUV la fabrica…

- Industria auto din Ungaria a atins un nou punct de cotitura prin debutul productiei in masa a primului automobil electric din aceasta tara, a declarat vineri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI. Cu prilejul unui eveniment care a marcat debutul productiei de…

- Valoarea productiei in agricultura a scazut anul trecut cu 15,4% fata de anul anterior, pana 81,4 miliarde de lei in preturi curente, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit datelor INS, productia din sectorul vegetal a scazut cu 21,5%, iar productia…

- Criza semiconductorilor se face tot mai mult simțita in industria auto, provocand pagube de ordinul a miliarde de euro. Mai mult, producatorii de automobile trebuie sa concureze, acum, pentru cipuri cu producatorii de electronice. Producatorii auto ar putea pierde anul acesta venituri de 210 miliarde…

- Ungaria a convenit cu Rusia toate conditiile pentru un nou acord de aprovizionare cu gaze pe termen lung, care va intra in vigoare de la 1 octombrie 2021, a anuntat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, informeaza Reuters.

- Deficitul global de semiconductori a fortat grupul auto Daimler AG sa reduca productia in Germania si Ungaria (Kecskemet) si sa extinda de saptamana viitoare programul Kurzarbeit (program de lucru redus adoptat de autoritatile de la Berlin), transmit MTI si DPA, informeaza Agerpres. Incepand…

- Mii de angajati Mercedes au fost plasati in Kurzarbeit (program de lucru redus) la uzinele din Sindelfingen, Rastatt si Bremen. In plus, productia a fost oprita la unitatea din Kecskemet, Ungaria, si nu va fi reluata pana in ultima parte a lunii august, potrivit unui anunț Daimler. Cauza? Criza globala…

- Conform informatiilor Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Srl., fabrica din Kecskemet se adapteaza la situatia actuala prin modificarea flexibila a productiei. Pauza de productie care afecteaza saptamanile 30, 31 si 32 (pana la 15 august) va fi utilizata pentru activitati de intretinere si pregatiri…