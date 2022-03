Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta a decis sa nu permita transferul de armament din alte state membre ale Uniunii Europene spre Ucraina pe teritoriul Ungariei, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, avertizand asupra riscurilor unor atacuri ale armatei ruse.

- Vladimir Putin i-a spus luni presedintelui francez Emmanuel Macron ca un acord cu Ucraina este posibil doar daca Kievul este neutru, „denazistificat" si „demilitarizat", iar controlul Rusiei asupra Crimeei anexate este recunoscut oficial, a spus Kremlinul, potrivit Reuters. Pe de alta parte, Palatul…

- Ungaria nu va trimite trupe sau armament in Ucraina si nu va autoriza ca teritoriul sau sa fie tranzitat de arme letale, pentru a mentine securitatea in tara, a afirmat ministrul de externe Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo, transmite Reuters.\"Motivul luarii acestei decizii este acela…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a salutat luni o discutie telefonica ''pozitiva'' avuta cu omologul sau belarus, Viktor Khrenin, pe fondul temerilor privind o posibila invazie rusa in Ucraina, inclusiv prin Belarus, tara aliata a Rusiei, relateaza agentiile AFP si EFE. Cei…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…