- Ungaria nu va trimite trupe sau armament in Ucraina si nu va autoriza ca teritoriul sau sa fie tranzitat de arme letale, pentru a mentine securitatea in tara, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo, informeaza Agerpres , care preia Reuters. „Motivul luarii acestei…

- Bitdefender , lider global in domeniul securitații cibernetice, a anunțat ca și-a extins colaborarea cu Directoratul Național de Securitate Cibernetica din Romania (DNSC) pentru a oferi gratis expertiza in domeniul securitații cibernetice, informații despre amenințari informatice, dar și tehnologie…

- Este a treia zi de razboi in Ucraina, iar forțele armate ale Rusiei incearca sa ocupe capitala țarii, Kiev. Atacurile militarilor ruși au continuat pe parcursul zilei de astazi, insa eroismul soldaților ucraineni a facut ca cea mai importanta metropola a țarii sa nu cada in mainile inamicului. Rușii…

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde mai multe cladiri au fost bombardate de rusi.

- Tot Putin a mai spus ca lansatoarele de racheta din Romania și Polonia sunt o amenințare pentru Rusia. Aceste declarații au fost facute la intalnirea pe care a avut-o cu omologul sau, Viktor Orban, la Kremlin, cu putin timp in urma, scrie AFP. In primele sale comentarii despre conflictul cu Occidentul,…

- ”Apel la discernamant”, așa se intituleaza mesajul transmis de Uniunea Rutenilor Subcarpatici din Romania, care spune ca are 60.000 de membri in Romania și peste un milion in Ucraina. Apelul este adresat liderilor politici care vorbesc despre un razboi intre Ucraina și Rusia. Uniunea Rutenilor…

- Acesta este un pas in plus in tensiunile dintre SUA și Rusia pe dosarul Ucraina. Moscova a lansat marți, 25 ianuarie, manevre militare in sudul Rusiei și in Crimeea, cu exerciții care au implica 6.000 de oameni, avioane de lupta și bombardiere, potrivit agențiilor ruse. Este o operațiune „interarme”…