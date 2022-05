Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu poate susține noul pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei in forma sa actuala - care include un embargo asupra importurilor de țiței - a declarat vineri Viktor Orban, premierul de la Budapesta, la un post de radio, potrivit Reuters.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, pare sa se indrepte catre al patrulea mandat consecutiv, dupa alegerile legislative de duminica, in contextul in care alegatorii au sprijinit pozitia sa prudenta fata de razboiul Rusiei in Ucraina si campania sa pentru valori crestine traditionale, noteaza agenția Reuters.…

- Uniunea Europeana a aprobat, marți, noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, printre acestea numarandu-se interdicții privind investițiile in sectorul energetic rusesc, exporturile de bunuri de lux și importurile de produse din oțel din Rusia, anunța Reuters. Noul set de restricții…

- Ungaria nu sprijina propunerea Comisiei Europene ca persoanele care se refugiaza din Ucraina sa primeasca statut de protectie temporara, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmite Reuters. Gulyas a motivat ca sunt deja in vigoare reguli clare de azil, iar…

- Interesul Ungariei este sa stea departe de conflictul militar dintre Ucraina și Rusia, a declarat duminica premierul Viktor Orban, reiterand ca Ungaria nu va trimite arme in Ucraina vecina, dar va ajuta toți refugiații de acolo, transmite Reuters.Orban a afirmat, la televiziunea de stat, ca guvernul…