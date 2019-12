Stiri pe aceeasi tema

- Giorgio Marchetti, directorul de competiții al UEFA, spune ca „nu ne sperie varianta sa avem cinci țari fara naționala la turneul final. Ținta acestui Euro oricum va fi atinsa”. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31…

- ALTEX Romania continua sa se extinda la nivel național și deschide la Satu Mare cel mai nou magazin MEDIA GALAXY, cel cu numarul 20 al rețelei. Deschiderea noului magazin urmeaza direcția companiei de implicare in dezvoltarea comunitații locale și a atras o investiție de 8 milioane de euro, ce a dus…

- Specialiștii Severe Weather anunta ca, in aceasta saptamana, un val de aer cald va afecta Romania și țari din Europa centrala și de est. Se vor inregistra temperaturi cu mult peste cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie. Tarile din Europa centrala și de est se vor confrunta cu o vreme extrem de…

- Puterea de cumparare medie pe cap de locuitor este, in Romania, de 5.881 de euro, in timp ce suma medie pe care un european o are la dispozitie pentru cheltuieli si economii este de aproape trei ori mai mare, respectiv 14.739 de euro, reiese din datele unui studiu recent lansat de GfK si preluat de…

- In perioada aprilie-iunie 2019, in toate statele membre au crescut preturile locuintelor, cel mai semnificativ avans fiind raportat in Letonia (5,6%), Luxemburg (5,1%) si Cipru (4,2%). Comparativ cu trimestrul doi din 2018, preturile la locuinte au urcat cu 4,2% in Uniunea Europeana si in…

- Compania Yandex, supranumita ”Google-ul Rusiei”, care a lansat recent în România aplicatia de ridesharing Yango, planuieste sa lanseze un serviciu de video streaming care sa concureze cu YouTube, scrie Reuters.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Ziarul Unirea Prețul energiei crește, Primaria sarbatorește: Iluminatul public funcționeaza ziua in amiaza mare la Alba Iulia Prețul energiei a crescut pe piața Spot, iar Romania importa la foc automat electricitate din Ungaria, dar asta nu impiedica cu nimic administrația locala din Alba Iulia sa faca…

- “Bomba cu ceas” din Europa Centrala și de Est. Regiunea va pierde mai mulți cetațeni decat intreaga populație a Romaniei, pana in 2050 Europa Centrala si de Est se confrunta cu o grava problema demografica, o consecinta a instabilitatii economice si politice, a respingerii imigratiei si…