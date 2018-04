Ungaria: Noul parlament se va reuni la 8 mai

Orientare: Noi medalii pentru CS Stiinta Electro Sistem

Prima competitie majora de orientare in alergare din acest an competitional s-a derulat weekendul trecut in localitatea Targu Jiu. Aici s-au desfasurat Campionatele Nationale de Semimaraton precum si a doua etapa din cadrul Campionatului National de Parc Oras, intreceri desfasurate sub egida… [citeste mai departe]