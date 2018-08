Ungaria, nou partid radical rupt din Jobbik

Stiri pe aceeasi tema

- Fosti membri ai partidului ungar de extrema-dreapta Jobbik au anuntat joi crearea unei noi formatiuni radicale, 'Patria noastra', dupa reorientarea treptata spre centru a Jobbik, care incearca sa se pozitioneze ca alternativa moderata la premierul national-conservator Viktor Orban, relateaza AFP,…

- Efortul depus pentru redeschiderea pietelor de export, inchise din cauza pestei porcine africane, a avut rezultate. Ministrul ungar al agriculturii a declarat ca in prezent Ucraina interzice doar importul produselor din carne de porc provenite din judetele Heves si Szabolcs-Szatmar-Bereg.

- Ivan considera intolerabila prezența, la lucrarile Universitații de Vara de la Tusnad, a fostului premier al Romaniei si fost director al SIE, Mihai Razvan Ungureanu. "Prin prezența si discursul susținut in limba maghiara, a validat opiniile exprimate in susținerea cauzei secesioniste a maghiarilor…

- Performanțele și pedigree-ul se vad cel mai bine in ring. Aplauzele, in jurul ringului. Campioni din cele mai importante rase dau din codițe in Cetate, la Alba Iulia, la a IX-a ediție a Royal Crown Trophy, intre 28 și 29 iulie 2018. Peste 1000 de caini cu certa valoare chinologica din 16 țari europene…

- La prima vedere este un paradox, dar in Ungaria, incepand din 28 iunie, a aparut o noua formatiune politica, partidul „Patria noastra“. I se potriveste caracterizarea din titlu deoarece se situeaza la dreapta partidului „Jobbik“, considerat formatiunea de extrema dreapta din spectrul politic unguresc.

- Procesul in care este judecat Bela Kovacs, fost europarlamentar si membru al partidului radical Jobbik, pentru acuzatii de spionaj impotriva institutiilor Uniunii Europene, fals in documente si frauda financiara, a inceput marti, la Budapesta, in spatele usilor inchise, relateaza MTI. Fostul politician…