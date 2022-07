Ungaria vrea sa achiziționeze 700 de milioane de metri cubi de gaze naturale in plus fața de contractele existente, iar o parte din acestea vor veni din Rusia, a anunțat ministrul maghiar de Externe. Pentru a consolida securitatea energetica a tarii, Guvernul Ungariei poarta negocieri pentru achizitionarea a 700 de milioane de metri cubi de gaze naturale in plus fata de cantitatile care se rega