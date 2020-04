Ungaria ne ia și Chișinăul! Președintele Klaus Iohannis a simțit nevoia unei ieșiri publice excepționale prin care sa anunțe ca Romania va ajuta Republica Moldova in eforturile acesteia de combatere a pandemiei de COVID-19. Fara a preciza insa exact și in ce mod concret o va face, ci doar ca statul roman urmeaza sa trimita niște medici și ceva echipamente […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

