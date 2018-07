Stiri pe aceeasi tema

- Mai devreme ca in alți ani, romanii care lucreaza in strainatate au inceput sa vina acasa in vacanța. Poliția de Frontiera confirma asta, dupa ce a masurat valori de trafic cu peste 70 la suta mai mari in ultimele 48 de ore, pe sensul de intrare in Romania. Vamile Nadlac II, Nadlac I și Borș au fost…

- Ripensia Timișoara a revenit din Ungaria cu un jucator nou in lot. Internaționalul U19 Mihaița Lemnaru e ultimul sosit in Ciarda Roșie. Mijlocașul sosit de la Unirea Slobozia reprezinta a patra achiziție confirmata a roș-galbenilor pentru noul sezon al Ligii a II-a. Lemnaru (18 ani) s-a alaturat ripensiștilor inca…

- Andreea Balan si Keo au avut o relatie, dar totul s-a terminat brusc, atunci cand artista a aflat ca el o insela cu Misty. "Femeile ar trebui sa nu mai ierte. Mie nu mi-a recunoscut ca ma insala si cand l-am prins zicea ca e doar o amica. Toata lumea zicea ca minte, eu il credeam, pana cand a venit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma finalizarii tuturor procedurilor specifice, trupurile neinsufletite ale celor noua cetateni romani decedati in urma accidentului rutier produs in Ungaria, la data de 22 mai, au fost repatriate in cursul zilei de sambata, potrivit unui comunicat de…

- Cumnata lui Petru Zalar i-a vazut moartea, in direct, scrie libertatea.ro. Ea se uita la live-ul de pe Facebook pe care acesta il facea in timp ce conducea microbuzul, pe autostrada. „Am vazut in direct cand mergea cu mașina, și cantau, și erau bucuroși. Am vazut și cand o zis Ooo, numa atata, deci…

- Un accident extrem de grav a avut loc pe o șosea din Ungaria. Un microbuz romanesc cu mai mulți pasageri și un camion s-au lovit frontal, iar din primele informații șapte persoane ar fi murit in urma impactului, informeaza presa maghiara. Potrivit ultimelor informații, numarul de morți a crescut…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, nu s-a lasat intimidat si a raspuns dur la adresa unui raport al Comisiei pentru libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentului European.