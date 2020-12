Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ungare au inceput sambata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decat in majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata, iar…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca lanseaza o campanie masiva de vaccinare a populatiei impotriva covid-19, la cateva zile dupa ce a aprobat vaccinul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech, relateaza AFP potrivit news.ro. ”Ministerul Sanatatii a anuntat inceputul inregistrarii tuturor cetatenilor…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Ungaria si Polonia au blocat prin veto, luni, adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 si a finantarilor in curs, in cadrul unei reuniuni la nivel de ambasadori, a anuntat presedintia germana a Consiliului European, provovand o criza in UE in toiul celui de-al doilea…

- Doar o parte din populatia Uniunii Europene va putea fi imunizata impotriva noului coronavirus pana in 2022, au declarat oficialii europeni la o reuniune interna, in conditiile in care vaccinurile pe care blocul comunitar si le asigura ar putea sa nu fie eficiente sau ar putea sa nu fie disponibile…

- Guvernul de la Budapesta a cerut expertilor medicali din tara sa analizeze eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 dezvoltate de Rusia si de China, pentru posibile achizitii viitoare, a anuntat seful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.Ungaria este pregatita…