Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre accidentul de la Brașov , de miercuri, 14 aprilie. Surse din ancheta, citate de portalul brașov.net , afirma ca persoana care era la volan este Adrien Stephane Mureșan, fiul afaceristului Sever Muresan. Șoferul, care avea permisul suspendat, a lovit intenționat 12 mașini parcate pe…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a avizat oferta angajanta de preluare a participatiei Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra, informeaza Romgaz prinr-un comunicat remis miercuri Bursei de la Bucuresti.

- Ioan Nasleu, bugetarul de lux din Timișoara pus in funcție de ex-primarul Nicolae Robu, care a scandalizat presa locala prin chefurile cu interlopi, vacanțele exotice și injuriile la adresa adversarilor a fost demis din funcție. De data asta pensiile speciale vor fi ELIMINATE. NU s-a gasit nimic…

- Prezent la Bucuresti unde ieri a avut loc Consiliul de Administratie al federatiei de handbal, presedintele handbalistilor gorjeni a asistat si la sedinta Comisiei de Disciplina. Aseara s-a judecat acolo memoriul depus de Paul Giotoiu in vederea ridi...

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, spune ca Romania nu este interesata de vaccinul Sputnik V: „Guvernul roman nu s-a adresat parții ruse”, spune ambasadorul. Aprobarea vaccinului Sputnik in Uniunea Europeana ar putea veni la finalul lui martie, atunci cand Agentia Europeana a Medicamentului…

- Primul post de radio independent din Ungaria, Klubradio, îsi va înceta emisia duminica seara, dupa ce si-a pierdut licenta pentru ca autoritatile au considerat ca a "încalcat regulile", a anuntat marti directorul postului, Andras Arato, citat de AFP.Arato a denuntat o…

- Simona Halep a fost intrebata, sambata, intr-o conferinta de presa la Melbourne, cum a reusit sa se mentina in Top 10 WTA in ultimii 7 ani, iar jucatoarea romana a raspuns ca in ultimul timp considera tenisul ca fiind un job, desi are pasiunea si placere pentru acest sport, noteaza news.ro. "Am fost…

- BNR a redus dobanda cheie la 1,25% pe an. Cițu: ”Aceasta decizie reprezinta dovada ca politica fiscala in Romania nu mai este un factor destabilizator in economie” Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul…