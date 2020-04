Ungaria ne-a făcut o surpriză nesperată! Sute de mii de români sunt interesați Astfel, de vineri seara, autoritațile maghiare permit intrarea in Ungaria a cetațenilor Uniunii Europene, care vor sa sa ajunga in vestul Europei sau doar au treburi in țara vecina. Cetațenii romani trebuie sa știe ca Ungaria impune anumite reguli de intrare in țara sau de tranzit. Astfel, trecerea este permisa doar prin punctul de frontiera Nadlac 1, unde persoana in cauza este supusa unui interviu medical la frontiera si este verificata sa nu prezinte simptome de infectare cu virusul COVID-19. O alta condiție este de a prezenta documente doveditoare, ca țara unde dorește sa ajunga ii va permite… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

