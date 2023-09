Ungaria naşte tensiuni în NATO: s-ar putea opune aderării Suediei Presedintele parlamentului ungar a lansat o teorie periculoasa pentru armonia din NATO: Ungaria nu este sigura ca trebuie sa aprobe cererea Suediei de a adera la Alianta. Aprobarea Ungariei a ramas blocata in parlament din iulie 2022, pe fondul ingrijorarilor legate de critici ale politicienilor suedezi cu privire la regresul democratic al Ungariei. Ce motive […] The post Ungaria naste tensiuni in NATO: s-ar putea opune aderarii Suediei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

