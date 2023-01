Potrivit comunicatului ministerului, ministrul a afirmat ca centrul din Europa Centrala si de Est al productiei de hrana pentru animale al companiei elvetiene se afla in Ungaria, unde aceasta dezvoltare va creste productia cu 30% si se preconizeaza cresterea ratei de export de la 90% in prezent la peste 95%. Ministrul a afirmat ca, in pofida circumstantelor extrem de dificile, economia ungara a realizat anul trecut o tripla performanta, intrecand nivelul record la investitii, la export si in privinta locurilor de munca. “Economia ungara este suficient de puternica pentru a trece peste conditiile…