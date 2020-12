Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va mentine pana la 11 ianuarie restrictiile pentru stoparea raspandirii noului coronavirus, inclusiv interdictia de circulatie nocturna care va ramane in vigoare si in noaptea de Anul Nou, in timp ce guvernul analizeaza cum vor decurge sarbatorile de Craciun,

- Pana pe data de 11 ianuarie, Ungaria va menține restricțiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus, inclusiv interdicția de circulație pe timp de noapte care va ramane in vigoare și in noaptea de Revelion. Ungaria prelungește restricțiile Interdictia de circulatie pe timpul nopții, instituita…

- In fața unui numar mare de cazuri de Covid, cabinetul Bavariei planifica cele mai dure restricții pandemice din Germania, incepand de miercuri. De asemenea,și landul Turingia analizeaza reguli mai dure. Restrictiile mai dure pentru a combate raspandirea Covid-19 vor fi pana pe 5 ianuarie, potrivit dw.com…

- Landul german Bavaria, care a inregistrat cel mai mare numar de decese din cauza noului coronavirus din Germania, va impune restrictii mai dure pentru a combate raspandirea Covid-19, pana pe 5 ianuarie, transmite Reuters. Citește și: Cine este 'ultrasul' George Simion, liderul partidului AUR:…

- ​Peste 60% dintre români se așteapta sa cheltuiasca mai puțini bani pentru sarbatorile de Craciun și Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj internațional ING realizat în cinci țari europene (Germania, România, Polonia, Spania și Olanda). Românii se afla pe primul loc, alaturi…

- Compartimentul Comunitați Istorice al Institutului Cultural Roman (ICR) organizeaza un concurs de colinde și obiceiuri romanești pentru copiii și adolescenții din comunitațile romanești istorice. La concursul intitulat „Colaj de obiceiuri de iarna” pot participa copii și tineri romani cu varsta maxima…

- Copiii și adolescenții care fac parte din comunitațile romanești din Bulgaria, Serbia, Ucraina și Ungaria, cu varsta maxima de 20 ani, sunt invitați sa se inregistreze audio-video interpretand colinde sau prezentand obieciuri de iarna romanești, pastrate in randul comunitații locale, in cadrul concursului…

- Institutul Cultural Roman, prin Compartimentul Comunitati Istorice, anunta organizarea concursului "Colaj de obiceiuri de iarna", dedicat tinerilor etnici romani din Bulgaria, Serbia, Ucraina si Ungaria. Potrivit unui comunicat al ICR, transmis marti AGERPRES, copiii si adolescentii care fac parte…