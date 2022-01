Ungaria a anunțat miercuri plafonarea, de la inceputul lunii februarie, a prețului a șase produse alimentare de baza, pentru a lupta impotriva inflației galopante. „Am decis sa intervenim pentru a limita prețurile zaharului alb, fainii de grau, uleiului de floarea soarelui, pulpelor de porc, fileurilor de pui și laptelui semi-degresat”, a declarat premierul Viktor Orban […] The post Ungaria limiteaza prețurile produselor alimentare de baza first appeared on Ziarul National .