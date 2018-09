Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii austrieci din Parlamentul European vor vota in favoarea unui raport elaborat de eurodeputata Judith Sargentini (din grupul Verzilor) conform caruia Ungaria a incalcat in mod constant valorile Uniunii Europene, a declarat luni cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, relateaza…

- Ungaria traiește periculos. Unele drepturi de stat membru al UE ii pot fi suspendate! Ungaria a ajuns pe ordinea de zi a Parlamentului European. Ungaria risca sa devina a doua țara din UE, dupa Polonia, in cazul careia se activeaza Articolul 7 din Tratatul UE, pentru incalcarea statului de drept. O…

- Ungaria se afla inca sub atacul unor forte pro-migratie conduse de presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza MTI. 'Indiferent de presiuni, guvernul (ungar) va sustine aceasta lupta pentru cauza Europei si a patriei', a spus Peter…

- Parlamentul European urmeaza sa isi exprime votul pe 11 septembrie asupra unui raport redactat de Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), in care este criticata situatia statului de drept in Ungaria. Raportul, pregatit de eurodeputata Judith Sargentini, constata ""un risc…

- Italia si Ungaria, doua tari care au criticat dur politicile europene privind imigratia, au promis marti sa lucreze impreuna la o abordare mai dura privind migrantii, scrie Reuters. Viceprim-ministrul italian, Matteo Salvini s-a intalnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la Milano, titreaza…

- De cativa ani buni, premierul Viktor Orban si-a facut un obicei in a veni la Baile Tusnad pentru a vorbi despre rolul Ungariei in Europa, viitorul Uniunii Europene, relatiile tarii sale cu vecinii si modul in care vede situatia comunitatilor maghiare din afara frontierelor nationale, cu referiri si…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca guvernul sau si cel ungar au 'viziuni diferite' cu privire la abordarea migratiei, adaugand ca Europa nu se poate "decupla" pur si simplu de la situatia grea a refugiatilor, transmite dpa. Merkel a afirmat, dupa discutii purtate…