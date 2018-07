Ungaria l-a decorat vineri pe ambasadorul Frantei la Budapesta, Eric Fournier, la scurt timp dupa ce diplomatul a fost inlocuit de presedintele francez Emmanuel Macron pentru ca a laudat politica privind migratia a premierului ungar Viktor Orban, relateaza Reuters.



Ministerul de Externe ungar a anuntat ca Eric Fournier a primit Crucea de Comandor al Ordinului de Merit a Ungariei pentru eforturile sale in promovarea relatiilor intre cele doua tari. Decoratia i-a fost acordata de presedintele Janos Ader, care are un rol in mare parte ceremonial in politica ungara.



Presedintele…