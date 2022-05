Stiri pe aceeasi tema

- Katalin Novak a preluat marti presedintia Ungariei de la Janos Ader, relateaza MTI.Ader a intampinat-o pe Novak la intrarea in Palatul Sandor din Budapesta, dupa care i-a prezentat birourile si resedinta prezidentiale. Ulterior, cei doi si-au facut aparitia la balconul cladirii prezidentiale. Parlamentul…

- Fidesz, partidul lui Viktor Orban, a caștigat duminica in mod detașat alegerile parlamentare, obținand din nou o majoritate de doua treimi in legislativul de la Budapesta, arata datele oficiale citate de RTL.Fidesz și aliații sau creștin-democrați (KDNP) vor avea 135 de mandate din 199 in noul legislativ…

- Hackeri ruși care lucreaza pentru serviciile de informații FSB și GRU au penetrat complet sistemul informatic prin care diplomații maghiari transmit informațiile clasificate, arata publicația Direkt36, intr-o investigație jurnalistica publicata in ultimele zile de campanie electorala. Duminica au…

- Parlamentul de la Budapesta a ales joi, pentru prima data, o femeie la presedintia Ungariei, in persoana lui Katalin Novak pentru un mandat de cinci ani, cu sprijinul voturilor partidului de guvernamant Fidesz.

Parlamentul de la Budapesta a ales joi, pentru prima data, o femeie la presedintia Ungariei, in persoana lui Katalin Novak, in varsta de 44 de ani, pentru o perioada de cinci ani, cu sprijinul voturilor partidului de guvernamant Fidesz, informeaza EFE și Agerpres.