Ungaria investește masiv în tehnică militară de luptă germană Companiile germane de aparare au primit, în 2019, autorizații pentru exporturi în valoare de aproape 8 miliarde de euro, dupa ce, în ultimii trei ani, cifrele scazusera simțitor. Opoziția din Parlamentul german se arata indignata, deoarece aceasta înseamna o creștere cu 65% fața de anul anterior. Campioana la importurile de tehnica militara și armament din Germania este Ungaria, care anul acesta a investit în acest scop impresionanta suma de 1,77 miliarde euro.



