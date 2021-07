Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august si va face vaccinarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionand riscurile asociate variantei…

- Vaccinul COVID-19 va fi obligatoriu in Franța pentru lucratorii din domeniul sanitar, a anunțat președintele Emmanuel Macron, luni seara, intr-un discurs televizat in care s-a adresat cetațenilor francezi.

- Canada nu-i mai primeste la granita pe turistii nevaccinati. Franta pregateste o lege care sa oblige personalul medical sa se vaccineze. In Rusia, vaccinarea nu este obligatorie, dar, daca esti functionar care lucreaza cu publicul, poti fi invitat sa-ti cauti un alt job daca nu esti vaccinat. In Romania…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Adrian Mihalcioiu, lider Sindicatul Liber al Navigatorilor ndash; reprezentant ITF in Romania, este invitatul nostru de astazi la ZIUA LIVE, pe ZIUAConstanta.ro si pe www.facebook.com ziuaconstanta.Adrian Mihalcioiu, despre problemele de la debutul pandemiei: "Prima problema a fost faptul ca nu se puteau…