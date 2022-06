Ungaria introduce o taxă nouă de până la 25 de euro/pasager din iulie 2022 Companiile aeriene care zboara in Ungaria vor plati de la inceputul lunii iulie 2022 o taxa suplimentara care poate ajunge pana la 25 de euro/pasager. Din 1 iulie 2022 toate companiile aeriene care opereaza zboruri in Ungaria vor fi obligate sa achite o taxa suplimentara care ajunge pana la 25 de euro/pasager. Legea care reglementeaza noua taxa a fost adoptata sambata, 4 iunie, de Guvernul de la Budapesta, conform presei din Ungaria. Potrivit publicației Bank360, pentru pasagerii care zboara din Ungaria in Uniunea Europeana taxa va fi de 3.900 de forinți/pasager (aproximativ 9,95 euro). Aceeași… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

