Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar, Viktor Orban, reticent pana in prezent in privinta unei inaspriri a restrictiilor in al doilea val al pandemiei covid-19, a anuntat azi o intrare partiala in izolare a Ungariei, incepand de miercuri, relateaza AFP, conform news.ro. Adunarile urmeaza sa fie interzise, restaurantele inchise,…

- Premierul ungar Viktor Orban, reticent pana de curand in ceea ce privește masurile de restricții in fața valului doi al pandemiei de Covid-19, a anunțat luni o carantina parțiala, incepand de miercuri, scrie AFP.De la aceasta data, vor fi interzise adunarile, restaurantele vor fi inchise, evenimentele…

- Scolile si restaurantele din Ungaria vor fi inchise de marti, iar de la miezul noptii va intra in vigoare un orar prelungit de interdictie a circulatiei pe timp de noapte, a anuntat luni premierul ungar Viktor Orban pe pagina sa de Facebook.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la…

- Ungaria va inchide barurile și locurile de divertisment și va impune restricții de circulație pe timpul nopții, pentru a limita raspandirea coronavirusului, a anunțat premierul Viktor Orban. Orban a precizat, intr-o inregistrare video postata pe Facebook, ca masurile intra in vigoare de la miezul nopții…

- Ungaria va inchide barurile și locurile de divertisment și impune o carantina de noapte, de marți la miezul nopții, pentru a limita raspandirea coronavirusului, a anunțat premierul Viktor Orban, intr-un video postat pe pagina sa de Facebook. Carantina de noapte va dura intre miezul nopții și 5 dimineața.…

- Ungaria va inchide barurile si cluburile de noapte si va impune o interdictie de circulatie pe timpul noptii, pentru a limita infectarile cu coronavirus, a anuntat marti seara premierul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat pe Facebook. Noile restrictii intra in vigoare de la miezul noptii de marti…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat într-un videoclip postat pe Facebook faptul ca de marți, la miezul nopții, vor introduce noi masuri pentru combaterea coronavirusului. Astfel, se instituie carantina de noapte, iar barurile…

- Portugalia introduce noi reguli anti-COVID. Adunarile mai mari de zece persoane sunt interzise si se impun limite de socializare. E interzis si consumul bauturilor alcoolice mai tarziu de ora 20.00.