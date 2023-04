Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban nu se joaca atunci cand vine vorba de problemele cauzate de importuri. Ungaria a interzis importurile de miere și de anumite produse din carne din Ucraina pana la 30 iunie. Anterior, autoritațile din Ungaria au interzis și importurile de cereale, potrivit Sky News. Comisia Europeana a anunțat…

- Bulgaria interzice importurile de cereale din Ucraina. A devenit astfel cea mai recenta țara care a introdus o interdicție temporara asupra importurilor de cereale din Ucraina, cu excepția celor aflate in tranzit. Anuntul a fost facut miercuri de Radio Bulgaria pe site-ul sau, citandu-l pe premierul…

- Motivul principal este ca in ultimul an, contrar concepției așa-numitelor "coridoare de solidaritate", volume semnificative de alimente au ramas in Bulgaria și au afectat lanțurile de producție și de comerț, potrivit Radio Romania Actualitați.Daca tendința persista și chiar se intensifica, ceea ce este posibil,…

- Ministerul Agriculturii din Ungaria a anunțat ca incepand de miercuri este interzis importul a 25 de produse agricole și cereale din Ucraina. Masura este temporara și va fi valabila pana in 30 iunie, scrie hirado.hu.

- Razboi in Ucraina, ziua 418. Uniunea Europeana afirma ca o acțiune comerciala unilaterala este inacceptabila dupa ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alimente din Ucraina.

- Cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, au ajuns sa ramana in statele central-europene pe fondul blocajelor logistice, lovind preturile si vanzarile pentru fermierii locali. Acest lucru a creat o problema politica pentru PiS intr-un an electoral.…

- Guvernul de la Varsovia a decis sa interzica importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, a anuntat sambata Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare (PiS), transmite Reuters.

