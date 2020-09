Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta da lovitura de grație low-costului Wizz Air. Operatorul, obligat sa suspende sute de zboruri in septembrie Wizz Air va reduce semnificativ zborurile saptamanale, catre si dinspre Ungaria, din data de 7 septembrie, in urma inchiderii granitelor pentru straini de catre guvernul…

- Tranzitarea teritoriului Ungariei de catre cetatenii romani va fi permisa in continuare in aceleasi conditii, a precizat ministrul de externe Bogdan Aurescu, dupa convorbirea telefonica pe care a avut-o astazi cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto. Conform oficialului ungar, nici accesul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare... The post Informații noi: Ungaria permite tranzitul cetațenilor romani,…

- Ungaria isi va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu noul coronavirus, iar ungurii care se intorc in tara din strainatate vor trebui sa intre in carantina la domiciliu, a anuntat vineri seful de cabinet al premierului Viktor Orban,…

- Cetatenii straini care sosesc in Serbia din mai multe tari vecine, respectiv Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord, vor trebui sa prezinte un test negativ pentru coronavirus, au anuntat vineri autoritatile de la Belgrad, transmite agentia DPA. Masura va intra in vigoare sambata. Testul, care…

- Romanii care merg in Ungaria vor fi obligați sa stea in carantina pana au doua teste COVID negative, efectuate la interval de 48 de ore. Masura va intra in vigoare de miercuri. Romania nu este totusi singura tara, pentru care Guvernul de la Budapesta pune noi restrictii la frontiere. Ungaria, o destinatie…

- Ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto a lansat vineri un atac extrem de dur impotriva președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului roman a atacat la Curtea Constituționala o lege prin care Guvernul era trimis sa inceapa tratative cu Ungaria pentru deschiderea unui nou punct de trecere…

- Autoritațile de la Budapesta au anuntat miercuri ca au ridicat restrictiile de calatorie pentru cetațenii romani care intra in Ungaria. Numarul statelor in cazul carora au fost eliminate restricțiile introduse din cauza pandemiei de coronavirus s-a ridicat la opt. Dintre cetațenii statelor vecine Ungariei,…