Ungaria începe vaccinarea cu Sputnik V în această săptămână Ungaria va deveni prima tara din Uniunea Europeana care va incepe sa administreze saptamana aceasta vaccinul anti-COVID rusesc Sputnik V care a primit aprobarile nationale necesare, au informat luni autoritatile sanitare ungare citate de EFE. In prima faza vor fi utilizate 3.000 de doze, iar apoi cantitatea va ajunge la 40.000 de doze (suficiente pentru vaccinarea a 20.000 de persoane), care au ajuns deja in tara, dar care trebuie mai intai analizate, scrie agerpres.ro.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

